Mafie: Sganga (M5s), arresto Rosso getta ombra su ultime elezioni regionali in Piemonte (2)

- "Le indagini in Valle D'Aosta, Calabria e ora Piemonte sono un campanello d'allarme fortissimo su quanto la criminalità organizzata stia facendo per infiltrare la politica e l'imprenditoria in territori colpiti dalla crisi economica - continua Sganga - . Il problema del credito e del reperimento delle risorse per fare investimenti in Piemonte è drammatico e purtroppo alcuni imprenditori hanno scelto la strada più facile di usare i soldi sporchi della 'ndrangheta. Sembra che altrettanto stiano facendo i politici e questo per me, da torinese di origine calabrese, è inaccettabile. Ci sono migliaia di donne e uomini in Calabria, come in Piemonte, che ogni giorno si impegnano nella battaglia per la legalità e la buona amministrazione della cosa pubblica, dobbiamo rivendicare tutto ciò con orgoglio e ringraziare le forze dell'ordine e la magistratura che si impegnano nella lotta contro la criminalità organizzata. Purtroppo sono verità scomode, che molti fingono di non sentire, ma è necessario gridare ancora una volta e sempre più forte che "la mafia è una montagna di merda"". (Rpi)