Napoli: Borrelli (Verdi), lavori fermi al I Policlinico, Soprintendenza agisca

- Il quarto piano del reparto pediatria del I Policlinico di Napoli è chiuso da oltre un anno per un crollo di una controsoffittatura. Il reparto aveva subito una ristrutturazione due anni fa. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale campano dei Verdi, membro della commissione sanità, Francesco Emilio Borrelli. "Dopo il crollo la Soprintendenza ha bloccato i lavori - ha spiegato Borrelli - perché ha scoperto che vi era stato commesso un abuso edilizio per costruire una stanza in più negli anni 80. Questo reparto, destinato ai bambini, conta 15 posti letto che non sono certo pochi. E' già di per sé grave che sia inutilizzato da un anno ma che un reparto di una struttura ospedaliera abbia subito negli anni 80 dei lavori abusivi sembra incredibile". "A questo punto però - ha concluso Borrelli - ho chiesto alla Sovrintendenza di esprimersi rapidamente per far riaprire il reparto mettendolo in sicurezza oppure di chiedere l'abbattimento della stanza abusiva. I bambini malati non possono aspettare l'immobilismo burocratico". (Ren)