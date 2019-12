Campania: Malerba (M5s), Eav, anche supermanager ammette fallimento

- "E alla fine anche il supermanager Eav dal doppio stipendio d'oro Umberto De Gregorio si è visto costretto ad alzare bandiera bianca e ad ammettere la 'sonora bocciatura' di Legambiente per aver fatto della Circumvesuviana la linea trasporto pendolari peggiore d'Italia". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle e componente della commissione Trasporti, Tommaso Malerba. "Un mea culpa nero su bianco nella nota interna ai sui dirigenti - ha proseguito il consigliere - con chiare ammissioni sul pessimo operato e le gravissime criticità del servizio per effetto di una gestione disastrosa portata avanti a quattro mani con il suo mentore De Luca. E come ogni perdente che ammette la sua sconfitta, con la stessa onestà De Gregorio dovrebbe ora mettersi da parte. Ma è tale la presunzione dell'attuale direttore e amministratore di Eav che, dopo cinque anni nei quali è quintuplicato il numero dei mezzi soppressi, è addirittura decuplicato il numero di guasti e avarie e i ritardi hanno raggiunto livelli da Guinness, De Gregorio arriva addirittura ad annunciare una rivoluzione in sei mesi". "Lo dicesse – ha concluso Malerba - a quelle decine di migliaia di passeggeri che ogni giorno viaggiano in condizioni di assoluta insicurezza, schiacciati l'uno sull'altro come sardine o che sono costretti a percorrere i binari a piedi lasciandosi alle spalle un convoglio in fiamme". (Ren)