Campania: Cesaro (FI), niente scuse, il presidente Eav si deve dimettere

- "Altro che disservizi e report sui quali De Gregorio immagina di cavarsela con le scuse pubbliche: il presidente Eav deve rassegnare immediatamente le dimissioni per aver taciuto un deficit di dieci milioni di euro di cui tre neppure compensabili nonostante abbia ricevuto in dote un'azienda risanata con oltre 600 milioni di euro dei cittadini". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "E' gravissimo – ha sottolineato l'esponente di Forza Italia -, che nei bilanci dell'azienda non vi sia un'esplicita traccia di questo buco, di questi maggiori costi sprovvisti di copertura finanziaria. De Gregorio dunque si dimetta e chiarisca intanto ai pendolari perché un'informazione di questa portata, destinata ad incidere ulteriormente sulle gravi difficoltà aziendali e quindi sulla già pessima qualità del servizio, sia stata tenuta nascosta violando i più elementari principi e doveri di trasparenza amministrativa". Infine la chiosa : "Ma la domanda è: a questo punto De Luca che fa? Lo rimuove o intende continuare a coprirlo?". (Ren)