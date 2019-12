Napoli: calcio e senso civico, da domani il via al progetto coi bambini

- Da domani e fino a venerdì 20 marzo l'assessore comunale di Napoli allo sport Ciro Borriello e il coordinatore regionale Sgs-Figc Giuseppe Madonna daranno il via al progetto "Fan school- lezioni di tifo corretto, rispetto e senso civico allo stadio". All'iniziativa parteciperanno tesserati della Federazione italiana giuoco calcio dell'attività di base(7-12 anni) di Napoli e provincia prevederà visite a scopo educativo-didattico all'interno dello stadio San Paolo con la presenza di formatori tecnici del coordinamento regionale Sgs-Figc , di tecnici e di uno psicologo dello sport. Nello svolgimento del progetto, che come ha fatto sapere il Comune di Napoli consisterà in sette incontri, accederanno allo stadio un numero compreso tra gli 80 e 100 giovani calciatori e calciatrici tesserati con scuole calcio affiliate alla Figc. I bambini, al termine della visita di alcuni settori dell'impianto si soffermeranno nella zona della tribuna Posillipo con lo psicologo dello sport per un incontro educativo didattico sul tifo corretto, sul rispetto, sul senso civico e sui comportamenti idonei da adottare all'interno delle strutture sportive. L'appuntamento domani è alle 16,30 ingresso Stadio San Paolo Via Tansillo. (Ren)