Regione Piemonte: Consiglio approva richiesta di autonomia differenziata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato, questa mattina a Palazzo Lascaris, la delibera sull'autonomia differenziata. E' il provvedimento sulla cui base il presidente della Giunta, Alberto Cirio, potrà sedere al tavolo di confronto con il governo per l’attribuzione alla regione di nuove competenze. Il via libera è arrivato con 36 voti favorevoli (maggioranza di centrodestra, Pd e Moderati), l’astensione di Luv e la non partecipazione al voto del M5s. “Sono fiero del risultato raggiunto”, il primo commento del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, “ l’autonomia differenziata rappresenta un traguardo storico per il Piemonte. Ringrazio tutta l’assemblea legislativa per il lavoro svolto e le minoranze per il senso di responsabilità dimostrato. La nostra regione si appresta ad affrontare una sfida di maturità e serietà, anche se il percorso non sarà semplice, ma sono certo che servirà a garantire migliori condizioni di efficienza e benessere per tutti i piemontesi”. "E’ un momento da assaporare, senza trionfalismi, ma consapevoli di aver fatto un passo importante nel processo di valorizzazione della nostra regione”, ha commentato in Aula il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio,” sono soddisfatto che si sia giunti all’approvazione attraverso un voto che va al di là della maggioranza. Chiediamo al governo di darci più responsabilità per migliorare il nostro Piemonte, perché nell’autonomia differenziata c’è la possibilità di dare risposte migliori a tutti i cittadini”. (segue) (Rpi)