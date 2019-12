Mafie: Regione Piemonte, M5s chiede a Cirio di ritirare deleghe a Rosso

- "Il Presidente Cirio ritiri subito le deleghe all'assessore Rosso in modo da escluderlo dalla Giunta della Regione Piemonte. Troppo gravi le accuse a suo carico, i cittadini piemontesi non meritano di essere governati da chi è accusato di aver chiesto voti alla 'ndrangheta". Così, in una nota, il gruppo del Movimento 5 stelle in Piemonte. "Spetterà alla magistratura fare chiarezza, alla politica invece toccherà avviare un'opera di pulizia al proprio interno. In particolare in un partito i cui esponenti spesso si riempiono la bocca, a vanvera, di parole come “legalità” e “sicurezza” - aggiunge il M5s - . Doveroso poi che il Presidente Cirio riferisca su questa vicenda in Consiglio regionale alla prima occasione utile, a partire dalla prossima convocazione prevista per lunedì 23 dicembre. Chiediamo inoltre che il Presidente del Consiglio Regionale Allasia convochi immediatamente la prima seduta della Commissione di promozione della Legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi. Inaccettabile che la Commissione sia rimasta inattiva, per volontà politica, a 6 mesi dall'insediamento della Giunta. Quanto avvenuto in queste ore dimostra, una volta di più, l'importanza di strumenti come questo". (Rpi)