Mafie: Cirio su arresto Rosso, sono allibito, accusa incompatibile con "mio" Piemonte

- "Sono allibito per quanto accaduto. Una accusa di questo tipo è la peggiore per chi vuole rappresentare le istituzioni ed è totalmente incompatibile con il nostro modo di vedere la vita e l’impegno politico. Per questo ci auguriamo che Roberto Rosso possa dimostrare quanto prima la sua totale estraneità ai fatti e confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura". Così Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, dopo l'arresto per voto di scambio nell'ambito di un'inchiesta sulla 'ndrangheta di Roberto Rosso, assessore regionale dimissionario. "La mafia è il nemico, il male assoluto - chiarisce Cirio -. E questo deve averlo ben chiaro chiunque voglia governare con me il Piemonte”.(Rpi)