Castellammare (Na): beneficenza, domenica 29 in scena "Flashback" alla chiesa Maria Ss del Carmine

- Si terrà domenica 29 dicembre “Flashback: Cat Girace and the social guitar project live”, alle ore 20, una serata di musica e solidarietà, nella chiesa della parrocchia Maria Ss del Carmine a Castellammare di Stabia (Na). Dopo tre anni l'associazione stabiese tornerà nella location storica del Carmine, dove oltre dieci anni fa nacque il progetto di realizzazione di un concerto di musica leggera in Chiesa, con una finalità benefica ogni anno diversa. La serata vedrà come protagonisti i ragazzi del social guitar project di Cat Girace, mentre alla conduzione ci saranno Salvatore Ricci, Laura della Monica e Giorgia Radice. Si tratterà di uno show dell’artista stabiese a cui prenderanno parte oltre 40 chitarristi di tutte le età, allievi dello stesso maestro, che si esibiranno all'unisono, accompagnate dai valenti musicisti della band del Sgp e, come sempre, con l’intervento del team vocalist di Cat Girace composto da giovani cantanti selezionati tra le migliori promesse del panorama stabiese e non: le new entry di quest'anno saranno Chiara Zembrino, cantante, e Mario Cannavacciuolo, tastierista effettista. (segue) (Ren)