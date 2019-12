Campania: lunedì riunione del Consiglio regionale su Defrc e Bilancio 2020-2022

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà lunedì dalle ore 10 alle ore 12 per l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza della Regione Campania, Defrc 2020-2022 e, dalle ore 12.15 ad oltranza, per l’esame del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2020-2022, della Legge di Stabilità regionale per il 2020 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. (Ren)