Campania: Laboccetta (Polo Sud), Carfagna deve essere più chiara e concreta

- "Mara Carfagna sostiene che in Calabria e in Campania il centrodestra non ha avuto coraggio". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Dovrebbe essere più chiara e più concreta - ha proseguito Laboccetta - Qual è la sua posizione e il suo reale pensiero? Questo la bella salernitana non lo dice. Una come lei, che deve tutto a Berlusconi non dovrebbe essere così generica. Non abbiamo ancora capito dove intende andare con la sua nuova associazione. E cosa da grande intende fare. Se non, come temo, seguire la disastrosa strada che tracciò Gianfranco Fini. Aspettiamo e sapremo", ha concluso Laboccetta.(Ren)