Napoli: tentato omicidio aggravato, 1 arresto

- Una pattuglia in servizio della Polizia locale di Napoli è intervenuta in Piazza Giambattista Vico traendo in arresto, in flagranza di reato, una persona ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato. Intorno alle 13.30 gli agenti del Gruppo intervento territoriale hanno fermato un uomo di 59 anni di Napoli che, al volante di una Golf Volkswagen, a seguito di un diverbio per motivi di viabilità, avrebbe tentato di investire più volte il conducente di un motoveicolo. Ai danni del conducente del motoveicolo, un napoletano di 48 anni, è stato messo in atto un tentato investimento in retromarcia e poi vari tentativi di investimento frontale bloccati grazie all'intervento degli agenti della Polizia locale e di alcuni cittadini. Al conducente del motoveicolo, accompagnato al San Giovanni Bosco, sono stati refertati cinque giorni di prognosi. L'investitore è stato denunciato alla Autorità giudiziaria e posto agli arresti domiciliari mentre il veicolo è stato sequestrato penalmente. Gli agenti del Git hanno proceduto, inoltre, nei confronti dell'investito per il quale si è accertato che guidava il proprio motoveicolo sprovvisto di assicurazione civile e con una patente diversa da quella prescritta. (Ren)