Piemonte: 11 associazioni scrivono a Appendino e Cirio, ridurre velocità su strade e autostrade (3)

- Prosegue la lettera: "La riduzione della velocità sulle autostrade e strade di grande scorrimento come la tangenziale è stata analizzata dallo studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente“Do lower speed limits on motorways reduce fuel consumption and pollutant emissions?” i cui risultati suggeriscono che una riduzione della velocità intorno a 80-90 km/ora possa portare a riduzioni delle emissioni dal 5% al 25% a seconda della sostanza considerata. La riduzione della velocità inoltre permette di ridurre il rischio di incidenti e l’usura sia dei veicoli che del manto stradale, producendo un beneficio, oltre che per la comunità, anche per i concessionari di queste infrastrutture in termini di costi di manutenzione e di rischi per gli utenti e gli operatori. La riduzione della velocità a 20km/ora nei controviali della Città di Torino, con la contemporanea priorità ai pedoni e alle biciclette, sarebbe in grado di offrire molti benefici, come evidenziato dallo studio dell’Agenzia della mobilità londinese (Transport for London) “Speed, emissions and health”. Sebbene la maggior parte dei motori abbia emissioni leggermente più alte alla velocità suggerita, lo studio mostra che viaggiare a bassa velocità consenta una guida più regolare, con minori accelerazioni e decelerazioni, il che porta dei vantaggi complessivi in termini di emissioni. A questi vanno aggiunte le ovvie migliorie relative alla sicurezza, al rumore, alla vivibilità degli spazi pubblici e allo stimolo al cambiamento modale da parte degli automobilisti. Alcune di queste misure possono essere prese con strumenti quali ordinanze sindacali e delibere della giunta comunale, mentre altre richiedono il coinvolgimento del Governo e dei concessionari delle infrastrutture. Considerate le affermazioni di autorevoli rappresentanti del Governo e la recente dichiarazione di emergenza climatica da parte del Parlamento, riteniamo che il clima politico sia propizio per una rapida costruzione del consenso istituzionale necessario alla loro attuazione. Siamo sicuri che queste misure incontreranno la resistenza e la contrarietà di una parte dei cittadini torinesi e piemontesi, così come siamo sicuri che porteranno speranza e fiducia a un’altra parte che sarà pronta, come noi, a sostenerle. Ogni decisione che riguarda la vita pubblica ha un significato per i risultati che raggiunge e per i valori che rappresenta. Le decisioni che vi proponiamo di prendere sono in grado di raggiungere risultati concreti in breve tempo in termini di riduzione delle emissioni, aumento della sicurezza, risparmio economico e miglioramento della qualità della vita. Al tempo stesso si tratta di decisioni in grado di rappresentare i valori portati dai giovani attivisti ai quali avete rivolto le vostre parole di apprezzamento, un’occasione per dimostrare che quelle parole non sono frutto di opportunismo e ipocrisia". (Rpi)