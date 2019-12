Regione Piemonte: 6,6 milioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche (2)

- “Sono molto soddisfatta - ha dichiarato Caucino - dell’approvazione di questo provvedimento, soprattutto perché esauriamo una richiesta trentennale in giacenza ai Comuni. Questo atto rappresenta un obiettivo di primaria importanza, sia a livello urbano, sia a livello sociale. L’accessibilità è un indice di civiltà per ogni paese ed è dovere delle Istituzioni favorire l’eliminazione di ogni barriera, per permettere a chi è più svantaggiato di accedere a uno spazio e muoversi liberamente al suo interno, per poter usufruire della propria abitazione in maniera indipendente, al pari delle persone che non hanno limitazioni”. “Il sostegno a chi è meno fortunato – continua l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano – è un atto doveroso per un ente pubblico. Aver approvato questo provvedimento nel mese in cui ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) è un gesto concreto che ci deve far comprendere come con l’aiuto di tutti possiamo veramente vivere in un mondo migliore accessibile a tutti”. (Rpi)