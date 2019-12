Campania: Pentangelo (FI), il governo litiga mentre il Paese attende riforme

- "Nel governo si litiga e il Paese, che come ha bene sottolineato Stefano Caldoro avrebbe urgente bisogno di riforme strutturali serie, eque e condivise, va a rotoli". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia e coordinatore per la provincia di Napoli del partito azzurro Antonio Pentangelo. Il parlamentare ha aggiunto: "Al Sud, ci tengo a precisarlo, non siamo affatto spaventati dalla sfida sull'autonomia ed anzi siamo più che pronti a proporci protagonisti di un percorso virtuoso che possa disegnare un Paese più giusto e più moderno a tutte le latitudini". "E' a dir poco da irresponsabili mandare all'aria, come sta facendo questo governo di inetti, un traguardo praticamente raggiunto con non poca fatica", ha concluso Pentangelo. (Ren)