Campania: Zinzi (Misto), in commissione Terra dei Fuochi autori studio Veritas

- "L'esperienza di questi anni non ha portato a nulla se ancora si perde tempo a litigare invece di unire le forze per affrontare e risolvere definitivamente il fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione regionale ad hoc Gianpiero Zinzi. Il consigliere ha aggiunto: “Senza entrare nel merito dello studio Veritas, trovo sconcertante come la politica non riesca a trovare unità neanche dinanzi a temi seri come l'ambiente e la tutela della salute dei cittadini. Il nostro territorio ha bisogno di impegno e risposte. Inviteremo in commissione Terra dei Fuochi gli autori dello studio realizzato nell'ambito del progetto Veritas per comprendere la metodologia seguita". (Ren)