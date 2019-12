Lavoro: Cirio, chiederò stato d'emergenza per il Piemonte, 5 mila posti a rischio - foto

- “Chiederò lo stato di emergenza occupazionale per il Piemonte. Una crisi occupazionale nel suo complesso così grave, con almeno 5 mila posti di lavoro a rischio nella nostra Regione, va affrontata come una vera e propria calamità naturale”. Lo ha detto ieri a Torino il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro in Consiglio regionale con una rappresentanza di lavoratori di alcune delle aziende in crisi del territorio. (Rpi)