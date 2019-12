Napoli: Cantalamessa (Lega), nuove polizze assicurative appesantiscono famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto fiscale aumenta il concetto di tasse. Le ditte non potranno più compensare. Appesantisce ulteriormente le famiglie e le imprese". Lo ha dichiarato Gianluca Cantalamessa (Lega), durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Capisco l'intento, ma credo non si raggiunga il risultato - ha proseguito Cantalamessa - Sta passando un concetto che sta facendo saltare tutti i calcoli statistici delle aziende. Se io so guidare un auto, non è scontato che lo sappiano fare anche mia moglie e mio figlio. Da 14 anni ho combattuto per la classe delle compagnie di assicurazioni. E' giusto che il cittadino bravo venga privato, ma che io abbia la macchina in prima classe e scade l'assicurazione di mio figlio che era in quattordicesima che poi passa direttamente in prima, cera solo problemi. Non è corretto statisticamente parlando. Non è una questione nord-sud, ma grandi centri o piccoli centri. Va creata una riflessione serie per comprendere se i piccioli centri debbano pagare quanto i grandi centri. Non credo che questa misura vada negli interessi dei cittadini. Non credo sia un regalo, ma un aumento nascosto da altri premi". (Ren)