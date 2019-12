Rifiuti: contrasto a roghi in Campania, sequestrate aree per 1.600 m2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nel corso di azioni di contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione, sono state sequestrate aree per complessivi 1.600 m2. L’azione, disposta dall’incaricato, Gerlando Iorio, ha interessato i territori di Aversa (Ce), Casal di Principe (Ce), Maddaloni (Ce), Santa Maria Capua Vetere (Ce), Giugliano in Campania (Na), Mugnano (Na), Qualiano (Na), Quarto (Na) e Villaricca (Na). Qui, gli uomini dell’equipaggio interforze impiegati, hanno contestato le violazioni di gestione e smaltimento illecito dei rifiuti, inquinamento ambientale, immissioni in fogna non autorizzate, abusivismo edilizio, e lavoro in nero. In particolare nel comune di Casal di Principe sono stati sequestrati due autolavaggi per immissione in fogna e gestione illecita di rifiuti, i proprietari sono stati sanzionati per abusi edilizi, per esercizio abusivo di professione e presenza di lavoratori irregolari. Il titolare di un’altra officina è stato denunciato per violazione dei sigilli in quanto proseguiva l’attività nonostante il precedente sequestro. Nel comune di Mugnano è stata sequestrata un’autocarrozzeria abusiva per illecito smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni. È stato anche sanzionato il conducente di un motocarro per trasporto illecito di materiale ferroso. Nel corso delle operazioni 10 sono state le attività controllate, di cui 5 sequestrate; 22 le persone identificate di cui 5 denunciate e 4 lavoratori in nero; 21 i veicoli controllati di cui 3 sequestrati. Circa 8 mila euro di sanzioni elevate. (Ren)