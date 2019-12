Napoli: presentato oggi in Comune il programma con gli eventi di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Stefano Bollani ad aprire i festeggiamenti del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Seguirà l'esibizione di Daniele Silvestri e poi altri giovani artisti come Livio Cori, Nicola Siciliano e Walter Ricci. Il format si confermerà quello di sempre: dopo il concerto in piazza la festa si sposterà sul lungomare con i fuochi d'artificio a Castel dell'ovo e 4 palchi con diversi generi musicali che suoneranno fino all'alba. L'evento è stato presentato stamane in Comune con il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore provinciale alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo. Il primo cittadino, a margine della presentazione, ha detto: "Questo evento è consolidato nella nostra città. Piazza del Plebiscito sarà il fulcro, poi ci sarà la grande discoteca sul lungomare che, insieme ad altri luoghi come Piazza Vittoria e il Borgo marinaro con i fuochi d'artificio, animeranno la nottata. Il solito programma con artisti diversi rispetto agli altri anni. Tra gli altri ci sarà Stefano Bollani, al quale conferiremo la cittadinanza onoraria". "Siamo contenti - ha proseguito il sindaco - di questo ulteriore tassello che va ad arricchire l'offerta culturale di questo Natale a Napoli, già di primo livello. A tutto ciò si aggiungeranno le novità su Piazza Garibaldi, dove sia il 23 che il 27 dicembre organizzeremo due iniziative culturali forti molto diverse tra loro per dare alla piazza centrale della città il giusto valore". (segue) (Ren)