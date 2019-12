Napoli: de Magistris, su avvenimenti Notte d'arte indagini in corso

- "La Notte d'arte si è tenuta, ma si è tenuta monca per un fatto grave che è accaduto e sul quale stiamo effettuando le opportune verifiche". Lo ha dichiarato il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, in merito all'annullamento degli eventi previsti per lo scorso sabato. Il sindaco ha poi proseguito: "Ci sentiamo tutti danneggiati per quanto accaduto ma saremo in grado di recuperare l'iniziativa e di proporla in maniera più ricca il 3 gennaio. Animeremo quei giorni, solitamente più blandi, compresi tra Capodanno e l'Epifania con questa iniziativa molto forte con cui stiamo lavorando in maniera sinergica tra la Municipalità e il Comune". "In merito a quanto accaduto - ha proseguito de Magistris - non possiamo ancora dare versioni perché stiamo svolgendo le dovute indagini. Per quanto riguarda la sicurezza nella notte di Capodanno, il servizio verrà svolto con il coinvolgimento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dal momento che si tratterà di un evento di dimensioni extra-ordinarie. Non va dimenticato poi che, dopo certe vicende di cronaca, come quelle dei fatti di Torino, la normativa è diventata molto più restrittiva. Oramai l'organizzare eventi culturali è diventato una vera e propria sfida nel superare ostacoli burocratici. Sicuramente si dimostrerà che è stato anche per queste ragioni che la Notte d'arte ha incontrato delle difficoltà. Questa, d'altronde, non ha nulla a che fare con la sicurezza". "Nel mio ruolo di sindaco - ha concluso il primo cittadino partenopeo - farò tutto il possibile per verificare le cause che hanno determinato questa brutta figura per la nostra città. Chi ha sbagliato pagherà". (Ren)