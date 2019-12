Pompei (Na): domani e venerdì turisti potranno incontrare restauratori Parco archeologico

- Domani e venerdì i visitatori "potranno osservare da vicino il delicato lavoro di restauro" che sta interessando gli affreschi alla casa del Frutteto di Pompei. Lo ha reso noto la direzione del Parco archeologico che in una nota ha fatto sapere che: "l’intervento in corso, a cura dei restauratori del parco, è realizzato con fondi ordinari". Sarà possibile interagire con i professionisti dell'archeologia. Dal parco hanno spiegato: "I restauratori saranno a disposizione durante le due giornate, per mostrare e raccontare le minuziose tecniche di restauro applicate alle pitture. Un’occasione per ammirarne in anteprima i colori e i dettagli, in attesa della apertura della domus prevista per il 1 febbraio 2020, al termine dei lavori. Gli affreschi raffigurano in uno degli ambienti un giardino luminoso, immaginato di giorno nel pieno rigoglio del verde, con una tale precisione di dettagli da rendere possibile il riconoscimento delle specie vegetali e nell’altro, un giardino immerso nel buio della notte, con tre alberi di diversa grandezza, tra cui il grande fico con il serpente, auspicio di prosperità". (Ren)