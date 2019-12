Campania: Ciaramella (Pd), soddisfatti lavoro Izsm in Terra dei Fuochi

- "L'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno coordina lo studio Spes, nonché studio epidemiologico sulla correlazione tra determinanti ambientali e tumori in Terra dei Fuochi, con numerosi enti di ricerca pubblici". Lo ha affermato, in una nota, il consigliere regionale Pd della Campania Maria Antonietta Ciaramella che, dopo aver ricordato che "a breve verranno pubblicati i risultati degli studi che sono stati svolti" ha affermato: "Siamo soddisfatti del grande lavoro che con enorme rigore e con basi scientifiche sta portando avanti l'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. Gli studi hanno coinvolto ricercatori, medici, epidemiologi e godono di attendibilità e credibilità. Siamo per la scienza e la ricerca e quindi con l'enorme lavoro portato avanti dall'Izsm e dal suo direttore generale Antonio Limone".(Ren)