Lavoro: Cirio, chiederò stato d'emergenza per il Piemonte, 5 mila posti a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiederò lo stato di emergenza occupazionale per il Piemonte. Una crisi occupazionale nel suo complesso così grave, con almeno 5 mila posti di lavoro a rischio nella nostra Regione, va affrontata come una vera e propria calamità naturale”. Lo ha detto ieri a Torino il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro in Consiglio regionale con una rappresentanza di lavoratori di alcune delle aziende in crisi del territorio. All’incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, e l’assessore al Lavoro Elena Chiorino. "Siamo pronti a istituire un tavolo di monitoraggio permanente, in accordo con i sindaci, le organizzazioni sindacali e i lavoratori, per avere la forza di chiedere a Roma i fondi necessari per superare le difficoltà - ha aggiunto Cirio - . Risorse per il sostentamento delle famiglie e la riqualificazione professionale delle maestranze. (Rpi)