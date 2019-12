Rifiuti: de Magistris, a Napoli la squadra di Asia sta lavorando bene

- "Rifiuti? La squadra di Asia sta lavorando molto bene, sono molto soddisfatto di come meglio abbiamo contribuito a migliorare l'intera azienda". Lo ha dichiarato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Le polemiche, a volte si comprendono - ha proseguito il sindaco - Chi ricopre incarichi istituzionali è sotto stress, quindi c'è bisogno di lavorare in coesione. La raccolta differenziata è in fortissimo calo in tutta la Campania. Si è fortemente ridotta, quasi annullata, in alcuni comune. Questo perché non c'è una politica nazionale in merito ai rifiuti. La raccolta differenziata no aumenta, o rimane stazionaria o regredisce. Per quanto riguarda Napoli, c'è stato un ottimo risultato fino al'estate, poi, quando c'è stata la chiusura del termovalorizzatore, c'è stata una situazione di criticità. Dal 2020 ci impegneremo a risalire".(Ren)