Napoli: de Magistris, su Anm sono fiducioso

- "Ctp? L'abbiamo messa in sicurezza, vede la sua salvezza e tutte le condizioni per ripartire". Lo ha dichiarato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Adesso - ha proseguito de Magistris - l'azienda deve presentare il piano industriale ed uscire da questo momento di difficoltà. La città metropolitana aiuterà l'azienda in questo periodo. Anm? Sono contento che si sia trovato l'accordo, sono fiducioso che andrà tutto bene, ma voglio vedere. La città, adesso, si aspetta molto di più. Ora c'è quella serenità, l'azienda ha prospettive di investimenti importanti, quindi trovo un po' assurdo che diventi sfiancante garantire un servizio mini. L'esperienza degli ultimi tempi mi insegna ad essere cauto. Polizia municipale? Verranno integrati tantissimi giovani. Se non si riesce a migliorare è perché lo stato non vuole assumere. 100 persone in più, nel 2020, spero facciano la differenza. Questi giovani vanno impiegati bene, perché non c'è solo un problema di organico, ma anche di organizzazione". (Ren)