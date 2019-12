Torino: domani presidio metalmeccanici delle aziende in crisi sotto Palazzo Lascaris (2)

- "Questa è la prima iniziativa che si innesta dentro la Vertenza Torino lanciata con la fiaccolata di Cgil Cisl Uil di venerdì scorso - aggiungono i sindacalisti - . Serve un piano generale per la città, è inutile continuare a inseguire azienda per azienda, esuberi dopo esuberi. Serve una cabina di regia che possa indirizzare le risorse su un progetto comune di rilancio dell'economia cittadina. Le poche cose che si stanno facendo come il Competence Center e le collaborazioni con il Politecnico e l'Università di Torino, rischiano di essere avulse da un contesto generale e quindi poco efficaci per trovare una via di uscita da questa crisi". (Rpi)