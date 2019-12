Piemonte: crisi Cosmonova di Trofarello, in Regione non risulta procedura di licenziamento (2)

- I 47 dipendenti della Cosmonova sono a rischio licenziamento per la decisione della proprietà di sospendere la produzione a causa di una pendenza con l’erario di circa tre milioni di euro, collegata a mancati pagamenti dei committenti. La proprietà, non riuscendo a recuperare quanto le spetta per il lavoro fatto, non sarebbe in grado di continuare la produzione. A partire dallo scorso 16 dicembre, i lavoratori dell’azienda sono in ferie forzate. Durante i question time è stata data risposta anche alle interrogazioni di: Daniele Valle (Pd) sulla proposta di revisione da parte della Giunta alla legge regionale in materia di rifiuti; di Silvio Magliano (moderati) sul collocamento mirato obbligatorio di persone con disabilità; di Alessandro Stecco (Lega) sul procedimento di mobilità di personale dell’Ente strumentale alla croce Rossa; di Monica Canalis (Pd) sul coinvolgimento dell’Asl To3 in un evento di partito; di Sean Sacco (M5S) sul distacco funzionale dei dirigenti cardiologi di Tortona ed Aqui Terme; di Marco Grimaldi (Luv) sull’attuazione della proposta di deliberazione sull’istituzione di un tavolo di lavoro per individuare la percentuale di obiettori di coscienza preso le strutture sanitarie regionali. (Rpi)