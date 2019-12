Terra dei fuochi: Limone (Izsm), basta terrorismo psicologico (2)

- "Avevo proposto al dottor Giordano una collaborazione - ha aggiunto Limone - presentandogli la nostra banca dati, ma non si è mai fatto vedere. Per chiunque abbia a cuore la scienza e la tutela della salute del cittadino, le porte dell'istituto sono aperte, ma se dobbiamo fare una passerella in cui suscitiamo, nella pubblica opinione, una sorta di terrorismo psicologico, non mi sta più bene. Già nell'ottobre 2015 siamo andati all'Expo, attraverso 100 mila dati, che il cibo campano è innocente. Non capisco perché, se il nostro cibo non presenta delle criticità tali da non poter arrivare sulle tavole dei cittadini, non dovremmo dirlo. I terreni, in cui c'è una criticità che nessuno nega, sono esclusi dalla coltivazione. La Campania non può diventare la maglia nera degli avvelenatori se così non è. Non orientiamo la nostra attività a seconda delle fasi politiche, ma controlliamo i campioni e siamo rigorosi". "Abbiamo sdoganato il cibo campano, perché era sano - ha concluso Limone - e stiamo contundiamo a fare questo lavoro in un modo ancora più importante, che è quello della salute umana". (Ren)