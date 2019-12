Napoli: Centro studi Pietro Golia festeggia primo anno con concerto alla presenza del governatore De Luca

- "Il maestro Francesco Nicolosi, pianista di fama internazionale, con uno straordinario concerto nel fantastico complesso di San Pietro a Majella in Napoli, ha chiuso ieri 17 dicembre il ciclo di eventi culturali che ha caratterizzato il primo anno di attivita' del Centro studi Pietro Golia". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente del Centro Studi, Luigi Branchini e la vicepresidente Lina Lucci. Nella Sala Scarlatti davanti a un pubblico di 350 persone, Lina Lucci ha ricordato le iniziative già messe in campo lasciando la scena al maestro Nicolosi che ha eseguito musiche di Mozart, Thalberg e Listz. Il governatore Vincenzo De Luca, che ha assistito all'intero concerto, ha preso la parola per esprimere tutto il suo "apprezzamento per le straordinarie capacita' artistiche del maestro Nicolosi" e lo ha invitato a Napoli per un prossimo grande appuntamento culturale". "Per noi, e per tutti gli amici del Centro studi Pietro Golia - hanno concluso Branchini e Lucci - quella di ieri e' stata una giornata ricca di emozioni. Un momento magico che solo la grande musica riesce a trasmettere". Dopo il concerto i soci fondatori del Centro studi hanno cenato con il Maestro Nicolosi nel ristorante La Cantinella di Giorgio Rosolino. (Ren)