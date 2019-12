Piemonte: 11 associazioni scrivono a Appendino e Cirio, ridurre velocità su strade e autostrade

- Undici associazioni e comitati green di Torino e Piemonte, tra cui i Fridays For Future locali, hanno scritto alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per chiedere di adottare "misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico". Tre, in particolare, le proposte: ridurre la velocità massima sulle autostrade del Piemonte a 110 km/ora; ridurre la velocità massima sulla tangenziale di Torino a 90 km/ora; introdurre una velocità massima di 20 km/ora nei controviali della Città di Torino (con priorità ai pedoni e ai mezzi non motorizzati). La lettera è firmata da: comitato Torino Respira, Bike Pride Fiab Torino, greenTO, Consulta della mobilità ciclistica e della moderazione del traffico, Ecoborgo Campidoglio, Fiab Torino Bici & dintorni, Pro Natura Torino, Legambiente Piemonte, Fridays for Future Torino, Extinction Rebellion Piemonte, Greenpeace - Gruppo Locale di Torino. Tra i destinatari, anche i presidenti dei Gruppi Consiliari regionali e comunali. (segue) (Rpi)