Piemonte: 11 associazioni scrivono a Appendino e Cirio, ridurre velocità su strade e autostrade (2)

- "Nel corso della recente visita a Torino dell’attivista Greta Thunberg, molti di Voi hanno espresso il loro apprezzamento per le sue posizioni e per il lavoro di sensibilizzazione sulla crisi climatica e ambientale svolto dal movimento Fridays For Future - si legge nella missiva - . Dal palco di Piazza Castello, Greta Thunberg e gli attivisti torinesi che sono intervenuti hanno ricordato a tutti noi, ma soprattutto a chi come Voi ha la possibilità di prendere decisioni, che il tempo per scongiurare gli effetti più gravi della crisi climatica è breve, e che la prossima decade sarà decisiva per il futuro dell’umanità e degli ecosistemi da cui dipende. I giovani ci hanno inoltre ricordato come l’inquinamento atmosferico sia solo l’altra faccia del cambiamento climatico, poiché molte delle attività che causano l’emissione di gas climalteranti sono anche responsabili dell’emissione degli inquinanti più pericolosi per la salute dell’essere umano. Questo fatto è tanto più importante a Torino, città che si trova tristemente in cima alla classifica delle città più inquinate d’Europa. Con queste premesse è evidente che oltre a pensare a cambiamenti strutturali nel nostro modo di vivere, di concepire il benessere e di gestire l’economia, chi detiene il potere politico ha il dovere di perseguire senza esitazione tutte le misure che possono produrre effetti positivi immediati. Tra queste misure vogliamo proporne alcune che sono alla portata delle decisioni e dell’influenza politica delle istituzioni che rappresentate. Si tratta di misure di riduzione della velocità dei veicoli a motore sia nella Città di Torino che nel territorio della Regione Piemonte. In particolare Vi chiediamo di operare per ridurre la velocità massima sulle autostrade del Piemonte a 110 km/ora, sulla tangenziale di Torino a 90 km/ora e di introdurre una velocità massima di 20 km/ora nei controviali della Città di Torino con priorità ai pedoni e ai mezzi non motorizzati". (segue) (Rpi)