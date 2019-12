Autonomia: Caldoro, un errore lo stop, modernizzazione parta dal Sud unito

- "Fermare il percorso dell'autonomia è un clamoroso errore. Dopo l'intesa tra tutte le Regioni, che ha tolto ogni preoccupazione a chi segnalava il rischio di una partenza solo a favore di alcune realtà territoriali, c'è solo da andare avanti con impegno e rapidità”. Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, responsabile nazionale del dipartimento autonomia di Forza Italia e capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. Caldoro ha poi aggiunto: “Serve disegnare un impianto nuovo ed efficace per il Paese. Serve il coraggio per cambiare. Anche il sistema delle autonomie locali, a partire dai Comuni, è pronto alla sfida ad armi pari in una dinamica virtuosa da Sud a Nord. Invece le polemiche e gli scontri nella maggioranza bloccano il Paese. Questa volta la battaglia per modernizzare il Paese dovrà partire dal Sud". "Una nuova stagione – ha concluso il responsabile di Forza Italia - per un Sud unito e protagonista dei cambiamenti". (Ren)