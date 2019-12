Calabria: Laboccetta (Polo Sud), Pittelli chiarirà presto sua posizione

- "La notizia dell'arresto dell'avvocato Giancarlo Pittelli di Catanzaro mi rattrista pesantemente". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Dal 2008 al 2013 - ha proseguito Laboccetta - è stato mio compagno di banco alla Camera dei deputati. Giancarlo è un gran signore, un avvocato di caratura nazionale, una persona perbene. Non credo assolutamente che possa far parte di un'organizzazione criminale. Anche nel passato un pm di Catanzaro, Luigi de Magistris, si accanì nei suoi confronti accusandolo di cose gravi. E dopo tanti anni il buon Giancarlo è stato riconosciuto innocente. Spero sinceramente che in questa circostanza il buon Giancarlo Pittelli possa chiarire presto la sua posizione. Anzi, ne sono convinto". (Ren)