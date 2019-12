Napoli: nuovo servizio di certificazione anagrafica e stato civile online

- "Siamo orgogliose di comunicare che da oggi il Comune di Napoli si è dotato di un servizio aggiuntivo di certificazione anagrafica e di stato civile online". Lo hanno dichiarato gli assessori all'Informatizzazione e all'Anagrafe Monica Buonanno e Rosaria Galiero. "Il servizio - hanno proseguito - si arricchisce di una nuova serie di certificati disponibili on line e in bollo per i cittadini e per gli avvocati appartenenti agli ordini professionali convenzionati con il Comune di Napoli. Ai certificati finora disponibili ( certificato di nascita; estratto di nascita; certificato di matrimonio ed estratto di certificato di matrimonio) si aggiungono il Certificato di residenza, di cittadinanza, di esistenza in vita e di stato di famiglia. I processi di informatizzazione devono essere a servizio della collettività e il nostro impegno è diretto a far sì che quanti più cittadini possibili possano accedere alle prestazioni on line, così da rendere i servizi più fruibili e immediati". Per la versione in bollo, previo acquisto della marca da bollo da 16 euro, durante la fase di produzione del certificato, è richiesto l'inserimento del numero della marca stessa e la validità del certificato stampato è vincolata all'applicazione della marca utilizzata sul certificato. Gli stessi certificati sono disponibili anche per gli avvocati per gli usi legati alla loro attività professionale nella versione esente da bollo come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24 del 18 aprile 2016, art. 18 del D.P.R. n.115 del 2002. Anche i nuovi certificati rilasciati online sono dotati di timbro digitale e possono essere stampati, risultando validi a tutti gli effetti di legge sulla base della normativa vigente. Un ringraziamento sentito agli uffici e a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato". (Ren)