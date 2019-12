Regione Piemonte: 20 consiglieri a assessori donano il sangue all'Avis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente Cirio “la donazione è uno dei gesti più belli che si possa fare perché il sangue è vitale. Oggi è l’occasione per noi per dare l’esempio, ma anche per dire grazie ai tanti donatori che lo fanno in silenzio, un atto di generosità puro senza sapere a chi andrà il loro sangue, ma con la consapevolezza che farà del bene”. Bruno Piazza, uno dei responsabili dell’Avis Piemonte, ha dato un quadro positivo delle donazioni in regione: “In Piemonte ci sono 110 mila donatori, raccogliamo 160 mila sacche di sangue ogni anno”, ha spiegato. “Per il sangue intero il Piemonte è autosufficiente. Non tutti si rendono conto dell’importanza della donazione di sangue: senza donatori gli ospedali non potrebbero funzionare”. (Rpi)