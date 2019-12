Terra dei fuochi: Limone (Izsm), Veritas solo confusione e nessun rigore scientifico (2)

- "Ci troviamo, infatti - ha spiegato Limone - di fronte a una popolazione estremamente eterogenea sia per provenienza che per range di età che, per la popolazione di soggetti malati va da 5-92 anni con una distribuzione del tutto casuale dei casi nelle fasce di età e con un'età media di 49 anni a fronte di una corte di controllo sana, che ci tengo a precisare essere composta solo da 27 soggetti, ossia un numero esiguo, e di 10 anni più giovane in media (37,2 anni) rispetto al campione di soggetti affetti da patologie tumorali. Inoltre, non risulta rappresentativa la distribuzione geografica e, anche in questo caso, il range di età è fin troppo variabile. Direi quasi casuale. Infine non sono esplicitati i tempi di esposizione a eventuali sostanze inquinanti né informazioni sullo stile di vita di tutti i soggetti coinvolti dallo studio e, ancora più grave, manca l'approvazione del comitato etico, ritenuto indispensabile per gli studi di biomonitoraggio dall'Organizzazione mondiale della sanità, che garantisce eticità, fattibilità e scientificità di uno studio. Questo aspetto appare tanto più preoccupante alla luce dell'arruolamento di minori. Nei prossimi giorni, dopo le festività, promuoveremo un evento che ha come scopo quello di informare la pubblica opinione sullo stato dell'arte dello studio Spes, che l'Izsm coordina rispetto a numerosi enti di ricerca, tutti pubblici (Istituto superiore di sanità, università, Cnr, Enea e Ircca Pascale) e per presentare le attività relative alla delibera di giunta regionale della Campania del 24/04/2019 n. 180 che contiene una fondamentale attività a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, della salute", ha concluso Limone. (Ren)