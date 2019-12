Campania: Casillo (Pd), benvenuto a Petracca che aderisce al Pd

- "Da oggi il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale della Campania dà il benvenuto al consigliere Maurizio Petracca che ha comunicato ufficialmente la sua adesione al nostro Partito". Lo ha dichiarato Mario Casillo, capogruppo del Pd in consiglio regionale. "Una scelta che arriva al termine di un percorso di condivisione e proposte di crescita della nostra Regione - ha prosgeuito Casillo - Sono sicuro che il suo apporto in termini di idee e proposte non potrà che arricchire ancora di più la nostra comunità. A Maurizio vanno i miei migliori auguri di buon lavoro".(Ren)