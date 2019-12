Sarno (Sa): Vicinanza (Cisal), area Pip nel degrado, ecoballe mai rimosse

- Un consiglio comunale monotematico sull'area Pip di Sarno (Sa) alla presenza di imprenditori e rappresentanti dei lavoratori. A lanciare la provocazione è Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale: "Mi spiace che il sindaco ha etichettato come ingenerose le critiche costruttive che lanciai circa un mese fa, ma da allora non sono stato smentito. La zona Pip di Sarno è nel degrado più assoluto e lo dimostrano le foto scattate in questi giorni da chi vive quotidianamente la zona. Ribadisco che tutto questo è inaccettabile per gli imprenditori che investono sul territorio e chiedono un potenziamento della videosorveglianza oltre al miglioramento dei servizi". Da qui, la richiesta di un consiglio comunale monotematico sul tema. "Nonostante l'impegni presi sulla parola, infatti, tutto è finito nel dimenticatoio - ha proseguito Vicinanza - Gli imprenditori vogliono e devono essere aiutati concretamente. Avevo chiesto di investire del problema sicurezza la prefettura e per convocare un Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza se necessario, ma nulla è stato fatto. Forse a Sarno si pensa ad altro e le ecoballe sono un problema secondario. Ricordo a tutti che questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Per questo rinnovo l'appello al primo cittadino: non possiamo permettere più che l'area Pip diventi ostaggio di degrado e ladri". "Come sindacato - ha concluso l'esponente Cisal - siamo disposti ad aiutarlo". (Ren)