Campania: Cirillo (M5s), borse di studio, sì a Consiglio regionale monotematico

- "Il diritto allo studio universitario è negato in Campania a chi non ha risorse a sua disposizione". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo. "Da anni - ha proseguito - portiamo avanti la nostra battaglia perché siano pagate con puntualità le borse di studio a chi ne ha conseguito il sacrosanto diritto, ma ancora oggi apprendiamo che migliaia di studenti sono in attesa da anni di un'erogazione la cui data è ancora da destinarsi. Abbiamo portato di recente la questione in Commissione Trasparenza e siamo venuti a conoscenza che ad oggi, c'è un solo funzionario Adisurc deputato a smaltire le pratiche di 22mila beneficiari. Una vergogna nazionale contro la quale non smetteremo mai di combattere e che ora sarà al centro di un Consiglio regionale monotematico che abbiamo fortemente voluto e che sarà presto calendarizzato. Non possiamo più permettere che, per una mera sciatteria organizzativa, studenti meritevoli di famiglie indigenti siano costretti a svolgere anche a un doppio lavoro da alternare a corsi con frequenza obbligatoria e a ore di studio per inseguire il sogno di un titolo di studio. Tra questi c'è stato anche chi, non potendo più contare sulla puntualità dell'erogazione della borsa di studio a cui aveva diritto, ha addirittura rinunciato alla carriera universitaria". (segue) (Ren)