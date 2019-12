Campania: Cirillo (M5s), borse di studio, sì a Consiglio regionale monotematico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo quanti, al di là delle bandiere e del colore politico - ha aggiunto Cirillo - hanno accettato di firmare la nostra richiesta di una seduta straordinaria. In aula con gli esponenti degli altri gruppi politici vogliamo condividere ed elaborare proposte che puntino a mettere fine a un fenomeno che peggiora di anno in anno e a far sì che non ci sarà mai più neppure un giorno di ritardo nell'erogazione di ogni singola borsa di studio". "Negare il diritto allo studio – ha concluso il consigliere campano – equivale a negare un'opportunità di sviluppo per la nostra terra. Un solo studente che lascia gli studi è una sconfitta per tutti e non possiamo più consentirlo". (Ren)