Campania: Saiello (M5s), 2mila Lsu stabilizzati grazie a emendamento in Bilancio

- "Da circa vent'anni migliaia di lavoratori socialmente utili della nostra regione e nel resto del Meridione sono stati utilizzati come merce di scambio elettorale, sfruttati con la falsa promessa di una stabilizzazione che non è mai arrivata". Lo ha annunciato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. "Grazie alle battaglie che portiamo avanti da cinque anni in Consiglio regionale - ha proseguito Saiello - e, da quando siamo al governo del Paese, all'impegno di tutti i nostri parlamentari, abbiamo messo fine all'attesa di tutte queste famiglie. Grazie alle deroghe ai limiti assunzionali contenute nell'emendamento a firma dei nostri senatori e approvato in Legge di Bilancio, oltre seimila Lsu di Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, 2mila dei quali solo nella nostra regione, saranno finalmente stabilizzati. Con questa misura i Comuni potranno finalmente assumere entro il 31 dicembre 2020 a tempo indeterminato lavoratori, anche in sovrannumero, in deroga ai limiti assunzionali di legge. Nella manovra sono previsti ulteriori 9 milioni di euro annui, che si sommano alle risorse già presenti per consentire agli enti locali di procedere alla stabilizzazione del personale". (segue) (Ren)