Campania: Saiello (M5s), 2mila Lsu stabilizzati grazie a emendamento in Bilancio (2)

- "L'ennesimo risultato inanellato da questo governo nella lotta al lavoro precario - ha sottolineato l'esponente 5 stelle - e una vittoria fondamentale per le migliaia di famiglie che vivono in regioni, come la nostra, che svettano da troppo tempo in Europa per tasso di disoccupazione. Parliamo di lavoratori che hanno sempre vissuto l'incertezza di un futuro occupazionale, rincorrendo sistematicamente proroghe di un contratto che spesso tardavano ad arrivare, lasciando nella disperazione migliaia di famiglie, molte delle quali monoreddito. Operatori che negli anni hanno perfezionato le rispettive specializzazioni negli ambiti di competenza e che oggi rappresentano una risorsa fondamentale per la cura del verde pubblico, la manutenzione dei parchi o la pulizia delle aree urbane". "A tutti costoro - ha concluso Saiello - restituiamo la dignità che per troppi anni governi nazionali e regionali di ogni colore e bandiera gli hanno sottratto". (Ren)