Torino: domani presidio metalmeccanici delle aziende in crisi sotto Palazzo Lascaris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fim Fiom Uilm di Torino rendono noto che domani, mercoledì 18 dicembre, alle 15.30, si terrà un presidio di lavoratrici e lavoratori a Torino, sotto Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, in via Alfieri 15. Saranno presenti i lavoratori della Mahle, della Ventures (ex Embraco), della Lear e dell'Alpitel, azienda di installazioni per telecomunicazioni, che lunedì ha dichiarato il licenziamento di 30 lavoratori nel sito torinese. Sono tutte aziende metalmeccaniche colpite dalla crisi. L'iniziativa parte dai rappresentanti interni delle organizzazioni sindacali. Dichiarano Davide Provenzano, Edi Lazzi, Luigi Paone segretari generali di Fim, Fim, Uilm Torino: "Questa iniziativa, decisa nelle ultime ore, segna la gravità della situazione e la richiesta da parte dei lavoratori di risposte e soluzioni. A queste aziende e alle altre già in difficoltà - ricordiamo l'Alcar, la Blutec, l'Olisytem, la Manital, la CNH, la Comital (che licenzierà tutti i dipendenti e su cui bisognerà vigilare sul mantenimento dell'impegno sottoscritto la scorsa settimana di riassumere il 50% degli addetti) - si aggiungono la già citata Alpitel e la Martor, azienda dell'automotive che sta già utilizzando da tempo i contratti di solidarietà e che si accinge a dichiarare il licenziamento di una parte cospicua di lavoratori". (segue) (Rpi)