Campania: Beneduce e Di Scala (FI), grave ritardo uscita commissariamento, De Luca si scusi

- "L'uscita dal commissariamento della sanità, sulla quale peraltro la presidenza del consiglio dei ministri sembrerebbe avere ancora qualche riserva, arriva, se arriva, con ben due anni di ritardo e non certo grazie a De Luca: i conti a posto li ha trovati già al suo arrivo". Lo hanno affermato i consiglieri regionali campani di Forza Italia Flora Beneduce e Maria Grazia Di Scala. "Quanto alle prestazioni – hanno aggiuto le esponenti di Forza Italia –, De Luca prima di parlare resti pure seduto ma chieda scusa ai cittadini: siamo ultimi in Italia". "In altri termini, laddove con un po' di sana e coerente programmazione avrebbe potuto ottenere qualche risultato ha invece fallito clamorosamente e fa dunque bene a ringraziare il personale sanitario che eroicamente ha tenuto fronte alla sua assoluta incapacità", hanno concluso Beneduce e Di Scala. (Ren)