Trasporti: Cesaro (FI), governo dei "no" pensa prima alle banche e rinvia Napoli-Bari

- "Anche sull'atteso e annunciato ritorno del collegamento ferroviario Napoli Bari il governo dei No non si smentisce: prima le banche poi le infrastrutture, forse". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro replicando alle dichiarazioni del ministro De Micheli sul rinvio del treno diretto Napoli-Bari. Cesaro ha proseguito: “Ancora una volta, soprattutto quando si tratta di dover ridurre concretamente il grave ritardo strutturale e infrastrutturale del Sud, emerge in tutta chiarezza la vera natura di un governo che pur vantando ministri meridionali, con Di Maio in testa che neppure un anno fa non ha esitato a tagliare ben due miliardi di euro dal Patto della Campania, usa il Sud solo ed esclusivamente come serbatoio elettorale fregandosene altamente dei suoi bisogni". "Fortunatamente – ha concluso Cesaro - la 'solita musica' sta per cambiare: a Roma come un po' in tutte le Regioni chiamate al voto".(Ren)