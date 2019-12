Ambiente: a Napoli il terzo open day dell'iniziativa Opera2030

- "Attivismo civico, innovazioni e giovani talenti sono fondamentali per il rilancio del Sud". Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio al terzo Open day di Opera 2030 che si è svolto ieri, all'hotel Nh Panorama di via Medina. Il presidente della fondazione Univerde Pecoraro Scanio ha detto: "Opera2030 si propone come aggregatore di buone pratiche e di esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa che abbiamo organizzato a Napoli ha voluto mettere in luce e promuovere il sano attivismo civico, le best practice e le innovazioni di giovani talenti, in vari settori dell'economia e del digitale, fondamentali per il rilancio del Sud e del Mediterraneo. Abbiamo dimostrato che l'Italia è ricca di un forte potenziale imprenditoriale, ecologista, solidale, culturale. Soprattutto è stato bello vedere tanti giovani che si impegnano quotidianamente per favorire un cambiamento positivo nella società, in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile”. All'incontro era presente anche l'assessore regionale campano alla Formazione Chiara Marciani che ha ricordato come la Regione Campania stia lavorando "sullo sviluppo di varie professionalità secondo un approccio formativo innovativo e dinamico coinvolgendo in questo percorso i forum dei giovani, in ottica della programmazione europea". (segue) (Ren)