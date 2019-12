Salerno: accordo tra azienda trasporti e Cisal su welfare lavoratori

- "C'è l'accordo sindacale tra i vertici della Salerno Trasporti e i sindacalisti della Cisal". Lo ha fatto sapere Gigi Vicinanza, sindacalista del comparto terziario del sindaco, il quale ha raggiunto un'intesa a livello di welfare grazie ai contratti collettivi della Cisal e alla condivisione di tale percorso da parte dei vertici dell'azienda, il project manager Giovanni Cammarota e il rappresentante legale Maurizio Longo. Le parti, con la supervisione dello studio legale Ioele, hanno sottoscritto un accordo che "riconosce a tutti i collaboratori dell'azienda un aumento medio giornaliero di 20 euro a fronte del raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto ratificato nei giorni scorsi". "Esprimo soddisfazione per i risultati ottenuti - ha detto Vicinanza - per quanto è stato raggiunto a favore dei collaboratori della Salerno Trasporti, azienda leader nel settore trasporti e impegnata in tutta Italia. Questo con l'auspicio che si possa continuare a tenere dritta la strada comune che si sta percorrendo, puntando così ad allargare la base al contesto europeo". (Ren)