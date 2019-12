Campania: domani in Consiglio regionale nona edizione di "Facciamo un pacco alla camorra"

- Domani alle ore 10.30, nella sala Caduti di Nassiriya, nella sede del Consiglio regionale della Campania, si terrà l'iniziativa "Facciamo un pacco alla camorra", promossa dalla Commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati e dalla presidenza del Consiglio regionale della Campania. Sono previsti i saluti istituzionali della presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, e gli interventi del presidente della Commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati, Carmine Mocerino, della vice presidente Enza Amato, del segretario Vincenzo Viglione e del presidente del Consorzio Nco, Simmaco Perillo. D'Amelio ha dichiarato: "Da nove anni promuoviamo questa iniziativa con la quale, insieme con la Commissione Anticamorra e beni confiscati, presentiamo il cesto natalizio realizzato con i prodotti provenienti dai beni dalle terre confiscate alla malavita e promosso nell'ambito dell'iniziativa del consorzio Nuova cooperazione organizzata (Nco), in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana e Libera. Sosteniamo le cooperative di giovani per promuovere progetti di inclusione e di sviluppo locale e per valorizzare i lavori e i prodotti che si ricavano dei beni confiscati". (segue) (Ren)