Piemonte: Cdp, prestito di 107 milioni per interventi di edilizia scolastica su 55 istituti (3)

- "Abbiamo fatto un grande gioco di squadra – rimarca l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino – che ha permesso in breve tempo di poter disporre delle risorse necessarie per essere incisivi in un comparto su cui la Regione dedica attenzione e energie, come dimostra anche il capitolo di bilancio da 4 milioni di euro istituito per fare fronte all'edilizia scolastica di emergenza e dedicato alla memoria di Vito Scafidi. Per noi la sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità assoluta e questo finanziamento è un'ulteriore dimostrazione della determinazione e della volontà di questo assessorato e di questa giunta". (Rpi)